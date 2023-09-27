عاجل.. «الصحة» تحذر من مرض خطير يصيب المدخنين.. 8 أعراض

قالت وزارة الصحة والسكان، إن سرطان الرئة من أكثر الأورام انتشارًا، ويصيب المدخنين على وجه الخصوص، كونهم أكثر عرضة للإصابة به، وقد تكون أورام الرئة خبيثة أو حميدة.

تحذير للمدخنين

أضافت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن التدخين السلبي، إضافة إلى التعرض الكبير للإشعاع وتلوث الهواء الشديد، أهم الأسباب التي تؤدي إلى التعرض لأورام الرئة، ولا تظهر أي أعراض في المراحل الأولي لها؛ منوهة إلى الأهمية القصوى للتشخيص المبكر لهذا المرض، حتى يمكن علاجه مبكرًا.

أعراض الإصابة بأورام الرئة

- التعرض لحالة من السعال المستمر.

- الشعور بألم في الصدر.

- التعرض لسعال أو بلغم مصحوب بالدم.

- فقدان الوزن بشكل ليس تفسير.

- ألم في العظام.

- ضيق في التنفس.

- صفير في الصدر.

- خشونة في الصوت.