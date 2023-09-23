لماذا يجب على كبار السن ممارسة الرياضة؟.. 3 أسباب تقدمها وزارة الصحة

ممارسة الرياضة من الأمور المهمة للكبار والصغار، وقد تتأكد بشكل أكبر بالنسبة لكبار السن، إذ تشير بعض الإحصائيات إلى أن نحو 75% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، لا يمارسون القدر الكافي من التمارين الموصى بها، على الرغم من الفوائد الصحية المعروفة لممارسة الرياضة بالنسبة لهم.

لماذا يجب على كبار السن ممارسة الرياضة

وذكرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن هناك مجموعة من الأشياء تحتم على كبار السن ممارسة الرياضة، بشكل منتظم، والتي من أهمها:

- لتحسين لياقتهم البدنية.

- لزيادة ثقتهم بأنفسهم.

- للحفاظ على قدراتهم العقلية.

نصائح لكبار السن قبل ممارسة الرياضة

على الرغم من هذه الفوائد الصحية لممارسة الرياضة بالنسبة لكبار السن، هناك العديد من الأشياء التي ينبغي مراعاتها قبل البدء في ممارسة التمارين الرياضية، من أهمها:

- مراجعة الطبيب بالنسبة لكبار السن الذين يعانون من مشكلات في القلب أو السكري أو هشاشة العظام أو التهاب المفاصل، قبل البدء في ممارسة الرياضة؛ لأنهم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات صحية.

- تدريب كبار السن على استخدام تقنيات التنفس المناسبة لمنع انخفاض ضغط الدم، عند رفع الأوزان.

- في حالة الشعور بضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو دوار، أو عدم وضوح في الرؤية، عند ممارسة رياضة المشي، يجب التوقف فورًا وأخذ قسط من الراحة.

- تجنب ممارسة الرياضة على معدة فارغة، وتجنب ممارسة أي أنشطة شاقة مثل الركض بعد تناول الوجبة مباشرةً.

- كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا، قد يكونون أكثر حساسية لدرجات الحرارة الشديدة، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالجفاف، والإجهاد المفرط، وضربة الشمس، وإصابات البرد؛ ولذا فمن الضروري تتبع معدل ضربات القلب باستخدام جهاز مراقبة معدل ضربات القلب؛ للحد من خطر الإجهاد المفرط.