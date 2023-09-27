موعد إجازة 6 أكتوبر للقطاع الخاص والحكومي.. هل يحصل الموظفون على 3 أيام؟

في كثير من الأحيان يهتم العديد من الموظفين العاملين في الدولة بمعرفة موعد الإجازات الرسمية، حرصا منهم على تنظيم أمورهم للسفر لإحدى المدن الساحلية لقضاء إجازة قصيرة ممتعة برفقة الأهل والأصدقاء، ومع اقتراب ذكرى نصر أكتوبر، يهتم العديد منهم بمعرفة موعد إجازة 6 أكتوبر للقطاع الخاص والحكومي.

وتعد ذكرى نصر أكتوبر آخر إجازة رسمية يمكن الحصول عليها خلال عام 2023، ونوضح من خلال هذا التقرير موعد إجازة 6 أكتوبر للقطاع الخاص والعام، وعدد أيام الإجازات التي يحصل عليها الموظفون، وفقما أعلنه مجلس الوزراء اليوم، والتي جاءت كالتالي:

موعد إجازة 6 أكتوبر للقطاع الخاص والعام

أعلن مجلس الوزراء، اليوم، موعد إجازة 6 أكتوبر، إذ يتم تبكير موعد الإجازة لمدة 24 ساعة، إذ يوافق ذكرى نصر أكتوبر يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر، ولكن بعد قرار تبكير الإجازة الخاصة بتلك الذكرى، فتأتي إجازة نصر أكتوبر لتكون يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر المقبل، ليتم ضمها مع الإجازة الأسبوعية مثلما جرت العادة.

هل يحصل الموظفون على 3 أيام إجازة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر؟

وبعد قرار مجلس الوزراء بتبكير موعد إجازة ذكرى نصر أكتوبر لمدة يوم واحد، لتصبح يوم الخميس بدلا من الجمعة، أصبح للموظفين الحق في الحصول على 3 أيام إجازة متواصلين، لتضم إجازة ذكرى أكتوبر ويومين إجازة أسبوعية التي تشمل أيام الجمعة والخميس الموافقين 6 و7 أكتوبر.