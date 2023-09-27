سعر الذهب الآن مباشر في مصر.. عيار 21 يسجل 2210 جنيهات للشراء

سجل سعر الذهب في مصر ثباتًا في السعر خلال التعاملات المسائية، مقارنة ببداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، حيث يستقر سعر الجرام عيار 21 عند نحو 2210 جنيهات للشراء، في محلات الصاغة، بدون مصنعية أو ضريبة، وفقاً للشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، سعر الذهب الآن مباشر في مصر، مع ثبات سعر الجرام عيار 21، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً، 2210 جينهات.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة 2526 جنيهاً.

أسعار الذهب في مصر

- سعر جرام الذهب عيار 18، يسجل 1894 جنيها.

- وصل سعر جرام الذهب عيار 14 في منتصف تعاملات اليوم، 1477 جنيها.

- وبلغ سعر الذهب الآن مباشر في مصر وعيار 21 يسج 2210 جنيها، كما أن سعر جرام الذهب عيار 12، يسجل 1263 جنيها.

- وبالنسبة لسعر جنيه الذهب في محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة يبلغ 17680 جنيها،

- أما سعر الاونصة وصل إلى 78550 جنيها.