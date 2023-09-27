أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء.. عيار 18 بـ1894 جنيها

كشفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، عن استقرار أسعار الذهب في مصر خلال منتصف التعاملات، بمحلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، إذ تراجعت الأسعار منذ يومين، بسبب تراجع القوة الشرائية من جانب المواطنين.

تستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، وجاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا، 2210 جينهات.

- يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة 2526 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

- سعر جرام الذهب عيار 18، يسجل 1894 جنيها.

- ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في منتصف تعاملات اليوم، 1477 جنيها.

- سعر جرام الذهب عيار 12، يسجل 1263 جنيها.

- وبالنسبة لسعر جنيه الذهب في محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة يبلغ 17680 جنيها.

- أما سعر الاونصة وصل إلى 78550 جنيها.