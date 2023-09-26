أسعار الذهب تسجل تراجعا بقيمة 60 جنيها.. اعرف عيار 21 بكام الآن

تراجعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في محلات الصاغة، بنحو 60 جنيهًا وهو إجمالي تراجع الأعيرة الأربعة «21، 24، 18، 22»؛ ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وقت كتابة هذا التقرير، 2205 جنيهات للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية، وفقًا لبورصة وشعبة الذهب بالغرفة التجارية، ليكون قد تراجع بنحو 5 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم في مصر

تستعرض «الوطن» أسعار الذهب الآن في مصر، بينها عيار 21، حسب آخر تحديث لبيانات بورصة وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في محلات الصاغة استقرارًا عند مستوى 2205 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية، مقارنة مع 2210 سعر منتصف تعاملات اليوم، بتراجع 5 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الآن 2520 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية، مقارنة مع 2526 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم، بتراجع 6 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في محلات الصاغة المصرية إلى 1890 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية، مقارنة مع 1894 جنيهًا أسعار منتصف التعاملات، بتراجع 4 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 22

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 الآن في محلات الصاغة المصرية إلى 2310 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية، مقارنة مع 2315 جنيهات، أسعار منتصف التعاملات، بتراجع 5 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب وقت كتابة هذا التقرير 17 ألفًا و640 جنيها، مقارنة مع 17 ألفًا و680 جنيهًا، بتراجع 40 جنيهًا.