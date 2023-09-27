رابطة «طب بنها» تؤيد الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة: كمل واحنا معاك

أكد المشاركون في اجتماع الرابطة المجتمعية بكلية الطب بجامعة بنها أولوية دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال مسيرة الإنجازات الملموسة، وخاصة في القطاع الصحي والمبادرات التي إعادة الحياة والأمل في نفوس المصريين.

جاء ذلك خلال انعقاد الرابطة المجتمعية برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها والدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة الدكتور محمد الأشهب عميد كلية طب بنها والدكتورة نرمين عدلي وكيل الكلية لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمهندس مصطفي مجاهد رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي الوزير عادل عبدالباقي رئيس نادي روتاري القاهرة بالزمالك، ونفيسة صالح نائب فخري لرئيس نوادي روتاري والدكتور طارق شمال رئيس نادي رالي روتاري والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية

آليات التعاون لإطلاق حملة للتوعية بالصحة الإنجابية

تناول اللقاء بحث آليات التعاون لإطلاق حملة للتوعية بالصحة الإنجابية في ضوء توصيات المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي انعقد خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت شعار «سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة» تحت عنوان احسبها صح ..قرارك ينقذ أسرتك».

الوعي هو الرهان الحقيقي في الفترة الحالية

رحب الدكتور محمد الأشهب بالحضور، مؤكدا قضية الوعي وأنها الرهان الحقيقي في الفترة الحالية وأهميتها في تغيير ثقافات وأفكار المجتمعات، مشيرا إلى أن الكلية تسعي بأنشطتها المجتمع إلى خدمة المواطن القليوبي في كل مكان مستوحاه من أجندة المبادرات الرئاسية التي غيرت حياة المصريين أفضل، من أهم تلك الاهتمامات الرئاسية القضية السكانية هم التحديات التنموية التي تواجهها الدولة المصرية خلال هذه المرحلة، بلا شك يصاحب هذه الزيادة تأثيرات سلبية وضغوط اقتصادية واجتماعية ناتجة عن زيادة الاختلال بين الموارد والسكان ومن هنا فنحن في المبادرات لها وجه نظر مختلفة وطبيعة في التعامل مع تلك القضية.

وعبر رئيس نادي روتاري عن سعادته بالتواجد داخل كلية طب بنها التي تمثل صرحا طبيا كبيرا مليء بالكثير من الحماسة في إيصال الرسالة الإنسانية الطبية أيضا بالتوازي مع الناحية العلمية، واستطرد أن الزيارة القادمة ستكون أولى الفعاليات على أرض الواقع بلقاء عملي وحلقات توعوية مع المواطنين على هامشها يتم عقد مسابقة لأفضل الأسر الإيجابية.

خريطة مدعمة بالاستبيانات

أوضحت الدكتورة نرمين الأولوية ستكون للأماكن المسجلة أكثر تعداد في محافظة القليوبية حيث إن العمل سيكون بشكل ممنهج عن طريق خريطة مدعمة بالاستبيانات، مشيرة إلى أن القافلة ليست طبية فقط ومدعمة بوسائل تنظيم النسل لكنها توعوية بالاستعانة بلجنة خدمة المجتمع تستهدف تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الصحة الإنجابية بمشمولها الأوسع عن صحة الأسرة بالكامل.