رفع الكفاءة المهنية لـ23 جمعية أهلية في مجال خدمات ذوي الإعاقة الذهنية

نظمت الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، حفل تكريم شركاء مشروع «قدرات بلا حدود»، والذي نفذته الجمعية بدعم من الصندوق الاستثماري الخيري لدعم ذوي الإعاقة «عطاء»، على مستوى 9 محافظات.

خدمات ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد

وأكدت مها هلالي، مؤسسة ورئيسة الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، أن المشروع كُلل بالنجاح على مستوى 9 محافظات استهدف بها رفع الكفاءة المهنية لـ23 جمعية أهلية تعمل في مجال خدمات ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد.

دعم الدمج المدرسي والمجتمعي والمسؤولين الفنيين

وأضافت أن تنفيذ المشروع بدأ في أغسطس2021 واستمر مدة 3 سنوات حقق خلالها عددًا من الإنجازات العلمية والعملية، والتي كان على رأسها إعداد ثلاث أدلة تدريبية معتمدة لأخصائيي التدخل المبكر، وأخصائيي دعم الدمج المدرسي والمجتمعي والمسؤولين الفنيين، والعمل على رفع الكفاءة المهنية لهم والتي تنعكس بشكل إيجابي على الخدمات المهنية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد الحناوي، المدير التنفيذي لجمعية التقدم ومدير مشروع قدرات بلا حدود، إلى أن «جمعية التقدم» سخرت كل الجهود والخبرات العملية والعلمية للوصول إلى تحقيق النتائج المستهدفة من المشروع والتي بدأت بتدريب 162 أخصائيا من العاملين بالجمعيات الشريكة بالمشروع، وذلك ضمن إجراءات رفع وبناء قدرات الجمعيات الأهلية العاملة بمجال تقديم خدمات ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد.

وأكد الحناوي حرص جمعية التقدم على توفير حقيبة الأدوات التدريبية والفنية للمسؤولين بالجمعيات الشريكة بالمشروع، والتي تم تسليمها خلال احتفالية المشروع، وكذا اعتماد دليل المعايير الفنية للجمعيات العاملة في مجال رعاية الأطفال وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد من لجنة الاعتماد والتحكيم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بالإضافة إلى الدليل التدريبي لإعداد أخصائي التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد، والدليل التدريبي لإعداد أخصائي الدمج المدرسي للطلاب ذوي الإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد، والدليل التدريبي لرفع كفاءة المشرفين والمديرين الفنيين بالجمعيات الأهلية، وذلك من أجل ضمان الاستدامة واستمرار نجاح أهداف المشروع ونشر الخبرة العلمية والعملية لكل العاملين بمجال تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد على مستوى الجمهورية.

ومن جانبها أشادت أميرة الرفاعي، المدير التنفيذي لصندوق عطاء، بما تم إنجازه من تأهيل 1080 طفلا من ذوي اضطراب طيف التوحد والإعاقات النمائية المماثلة، وتدريب 1620 أخصائيا من العاملين بالمجال على مستوى التسعة محافظات، و1080 ولي أمر على أساليب التعامل السليم مع أبنائهم وكيفية رفع قدراتهم ومهاراتهم الأكاديمية والحياتية.

كما شكرت جمعية التقدم على سلسلة الفيديوهات التعليمية التي تم إعدادها خصيصا لأولياء الأمور والأخصائيين حديثي الخبرة للتعريف باضطراب طيف التوحد، وذلك بالشراكة مع منصة المنتور دوت كوم، والتي أتاحت تلك السلسلة التعليمية من خلالها لتكون مصدر تعليمي مفتوح دائما من أجل الاستزادة بالمعلومات في أي وقت ودون مجهود.