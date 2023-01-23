وزير التعليم: امتحان أصحاب الإعاقة الذهنية 100% موضوعي

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيصدر قرارا جديدا خلال الأيام المقبلة يخص الطلبة المدمجين، وينص على أن يكون امتحان أصحاب الإعاقة الذهنية 100% موضوعي، بعد أن كان 50% موضوعي والنصف الآخر مقالي.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: «إحنا في الثانوية العامة عملنا 85% موضوعي، معقول نيجي لذوي الهمم ونخليه 50% موضوعي فقط».

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن على صدور هذا التعديل قريبا وبقرار وزاري وباقي ذوي الإعاقة من المكفوفين وغيرهم سيكون 85% موضوعي و15% مقالي.