وزير التعليم: امتحان أصحاب الإعاقة الذهنية 100% موضوعي
كتب:
ولاء نعمه الله
05:23 م | الإثنين 23 يناير 2023
خلال جلسة اليوم
أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيصدر قرارا جديدا خلال الأيام المقبلة يخص الطلبة المدمجين، وينص على أن يكون امتحان أصحاب الإعاقة الذهنية 100% موضوعي، بعد أن كان 50% موضوعي والنصف الآخر مقالي.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: «إحنا في الثانوية العامة عملنا 85% موضوعي، معقول نيجي لذوي الهمم ونخليه 50% موضوعي فقط».
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن على صدور هذا التعديل قريبا وبقرار وزاري وباقي ذوي الإعاقة من المكفوفين وغيرهم سيكون 85% موضوعي و15% مقالي.