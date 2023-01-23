رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

وزير التعليم: امتحان أصحاب الإعاقة الذهنية 100% موضوعي

كتب:

ولاء نعمه الله
05:23 م | الإثنين 23 يناير 2023
خلال جلسة اليوم

خلال جلسة اليوم

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيصدر قرارا جديدا خلال الأيام المقبلة يخص الطلبة المدمجين، وينص على أن يكون امتحان أصحاب الإعاقة الذهنية 100% موضوعي، بعد أن كان 50% موضوعي والنصف الآخر مقالي.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: «إحنا في الثانوية العامة عملنا 85% موضوعي، معقول نيجي لذوي الهمم ونخليه 50% موضوعي فقط».

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن على صدور هذا التعديل قريبا وبقرار وزاري وباقي ذوي الإعاقة من المكفوفين وغيرهم سيكون 85% موضوعي و15% مقالي.

اقرأ المزيد:

وزير التربية والتعليم: أشكر الشركة المتحدة على مجهودها بمبادرة «تقدر»

موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم الإثنين وكيفية متابعته

وزير التربية والتعليم يبحث سبل التعاون المشترك مع وفد «اليونسكو»

وزير التربية والتعليم يبحث مع السفير الياباني تعزيز التعاون المشترك

وزير التربية والتعليم يبحث مع نظيره الإماراتي سبل التعاون بين البلدين

نائب وزير التربية والتعليم: المدارس الفنية تحاكي سوق العمل.. وتشهد طفرة بحلول 2030 (حوار)

أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم اليوم.. تفاصيل الاختبارات والمشروعات
بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.