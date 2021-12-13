وزير الرياضة: تغيير مسمى اتحاد الإعاقة الذهنية إلى «قادرون باختلاف»

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تغيير مسمى الاتحاد المصري للرياضة للإعاقة الذهنية، إلى الاتحاد الرياضي لـ«قادرون باختلاف»، تكريما لتلك الفئة التي حظيت بحب واحترام وتقدير الرئيس السيسي، الذي حرص على مشاركتهم لمدة تجاوزت أكثر من خمس ساعات، في احتفالية قادرون باختلاف «النسخة الثالثة»، وتزامنت مع الااحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة الأسبوع الماضي .

وزير الرياضة : حفاوة الرئيس بـ«قادرون باختلاف» رفعت معنوياتهم

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن حفاوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ«قادرون باختلاف» رفع معنوياتهم وذويهم، وبثت في نفوسهم طاقات لا حدود لها للاندماج في المجتمع، والاستمرار في تحقيق الإبداع والتميز في كافة مجالات الحياة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش الاحتفالية التي أقامتها الوزارة مساء أمس لتكريم الئمين على «قادرون باختلاف»، وتكريم موظفي وزارة الشباب والرياضة الذين أشرفوا على تنظيم احتفالية وفقرات قاعة المنارة التي حضرها الرئيس الأسبوع الماضي.

واكد «صبحي»، أن أبناء مصر من ذوي القدرات والهمم، قادرون على التحدي والتفوق وتحقيق الإنجازات في شتى المجالات بشكل يفوق كل التوقعات، مشيراً إلى تنفيذ الوزارة لسلسلة من البرامج والمشروعات المعدة لهم على مستوى الجمهورية، والحرص على دمجهم في مختلف الأنشطة المنفذة داخل الأندية ومراكز الشباب.

تكريم ذوي الهمم وقيادات وزارة الشباب والرياضة

وشهد حفل التكريم، مجموعة من الفنانين الذين شاركوا في الاحتفالية، منهم «مصطفى شعبان، والمذيع شريف مدكور»، وعدد من ذوي القدرات والهمم، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، ومسئولي الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدي.

وهنأ وزير الشباب والرياضة، منظمي احتفالية قادرون باختلاف على نجاح الاحتفالية التي تجد كل الرعاية والدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصه الدائم على مشاركة أبناء مصر من ذوي القدرات والهمم في هذه الاحتفالية، مثنياً على تنوع فقرات الاحتفالية، وتميز مستوى مقدميها من الفنانين والمذيعين وذوي القدرات والهمم.

إطلاق مسابقة لاكتشاف المبدعين من ذوي الهمم

كما أعلن الدكتور أشرف صبحي عن إطلاق الوزارة مسابقة كبيرة تحت مسمي «إبداع.. قادرون»، ضمن سلسلة مهرجان إبداع الجامعات، وإبداع مراكز الشباب، ويتمثل هدفها في الكشف عن المبدعين من ذوي القدرات والهمم في مختلف المجالات الفنية والأدبية والثقافية والرياضية، وتسليط الضوء علي إبداعاتهم.