الجامعة المصرية اليابانية الأولى محليا في التايمز البريطانى 2024

أعلن الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا عن إنجاز جديد للجامعة في التصنيفات الدولية، حيث تصدرت الجامعة المصرية اليابانية الجامعات المصرية التي ظهرت بتصنيف التايمز البريطاني للجامعات العالمية 2024 على مستوى 28 جامعة مصرية تم ظهورها في التصنيف.

وجاءت الجامعة المصرية اليابانية في شريحة الجامعات 601 - 800 على مستوى العالم

الجامعة اليابانية.. بحثية في المقام الأول

أشار رئيس الجامعة في بيان اليوم، أن الجامعة تفتخر بتحقيق هذا الإنجاز، مشيرا إلى أنها جامعة بحثية في المقام الأول تضع على رأس أولوياتها دعم البحث العلمي والجهات الصناعية في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.

أسباب إنجاز الجامعة اليابانية

وأكد أن هذا الإنجاز يأتي تتويجا لدعم مجلس الأمناء والاستفادة من الخبرات اليابانية الكبيرة فى البحث العلمي وجودة الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وتحفيزهم على النشر الدُّوَليّ لأبحاثهم في كبرى المجلات العالمية.