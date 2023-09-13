رئيس الجامعة اليابانية: سجلنا 4 أهداف مميزة من التنمية المستدامة

قال الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة -17 هدفا -حيث سجلت موقعا متميزا في أربعة أهداف وهي الهدف رقم 6: المياه النظيفة والنظافة الصحية، الهدف رقم 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، الهدف رقم 13: العمل المناخى، الهدف رقم 7: طاقة نظيفة وبأسعار في متناول الجميع والذى حصلت فيه الجامعة على المركز رقم 55 على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال مشاركته بالمؤتمر العربي الخامس حول «التعليم العالي والتنمية المستدامة، دور الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة» والذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية حيث ألقى محاضرة بعنوان «دور الجامعات فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة: تجربة الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا».

أهمية القيادة الأكاديمية فى تحفيز الابتكار

استعرض خلالها أهمية القيادة الأكاديمية فى تحفيز الابتكار في المجال التعليمي والبحثي، موضحا ان جهود الجامعة المصرية اليابانية لدعم أهداف التنمية المستدامة أسفرت عن حصادها المركز الـ55 عالميا فى تصنيف تايمز البريطاني للتعليم العالى لتأثير الجامعات في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2023 وذلك على مستوى 1591 جامعة دوليا والتاسع محليا على مستوى 37 جامعة من الجامعات المصرية التى تم ظهورها في التصنيف.

تطوير مراكز الفكر للمستقبل

وأشار الى ان الجامعة تركز على تطوير مراكز الفكر للمستقبل ورعاية الابتكار، وتأهيل الطلاب لسوق العمل، وتعزيز المعنى التنموي الشخصي للطلاب من خلال مركز الأداب الحرة والثقافة وأهدافة تنمية الكفاءة اللغوية وتنمية المهارات الاساسية والفنية للطالب بالأضافة لوجود مركز التكنولوجيا الابتكارية وتطوير الصناعة بالجامعة كما توفر الجامعة حاضنات الأعمال وتشجع تأسيس الشركات الناشئة التي تعمل في مجالات متعددة تساهم في التنمية المستدامة.