الجامعة المصرية اليابانية تهنئ 12 طالبا حصلوا على شهادات مهنية دولية

أعلن الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، حصول 12 طالبا في كلية الأعمال الدولية والإنسانيات على شهادات مهنية دولية في مجال المحاسبة، حيث حصل 6 منهم على شهادة المستوى الثانى في معايير التقارير المالية الدولية (CertIFR)، والتي تمنحها أكبر جمعية للمحاسبين القانونيين في العالم، ومقرها لندن.

أسماء الطلاب

واضاف رئيس الجامعة اليابانية في بيان اليوم، أن الطلاب هم: أحمد محمد غزال، معتز وائل كمال، محمد إبراهيم حسين، محمد أحمد صبري، مهرائيل عزت قلادة، ندى محمد حسني، كما حصل 6 طلاب وطالبات بالكلية على شهادة محلل النمذجة والتقييم المالي (FMVA)، التي تصدرها مؤسسة الشئون المالية الشركاتية (CFI) بكندا، حيث حصل على شهادة المستوى الأول الطلاب حسام علي عبد اللطيف، ريم محمد ناصر، سارة محمد رمضان، عبد الرحمن أحمد عبد الغني، محمد عمرو السيد كما حصلت الطالبة أمينة محمد عبد الرحمن على شهادة المستوى الثانى.

وهنأ «عدلي» الطلاب على تميزهم العلمى وحصادهم شهادات مهنية دولية فى مجال المحاسبة مثمنا جهود ادارة الكلية فى تقديم الدعم الكامل للطلاب لمشاركتهم في المنتديات والمسابقات الدولية، موجها الشكر إلى الدكتور حسام مبارك، أستاذ المحاسبة المساعد بالكلية لجهوده فى دعم الطلاب وتنمية وعيهم بأهمية الحصول على تلك الشهادات وتحفيزهم على ذلك.

الشهادة تساعد على مزاولة المهنة في 145 دولة

من جانبه أوضح الدكتور أحمد يحيى عبيد عميد الكلية أن هذه الإنجازات تأتى كجزء من جهود الكلية في دعم وتحفيز طلابها لرفع مستوى مهاراتهم ومعرفتهم لتلبية متطلبات بيئة العمل المحلية والإقليمية والدولية، موضحا أن شهادة معايير التقارير المالية الدولية (CertIFR)، والتي تمنحها أكبر جمعية للمحاسبين القانونيين في العالم في لندن، تمنح هذه الشهادة الحاصلين عليها الحق في مزاولة المهنة في 145 دولة، بما في ذلك اليابان والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وأستراليا ودول الخليج العربي.

وأشار إلى شهادة محلل النمذجة والتقييم المالي (FMVA)، تصدرها مؤسسة الشؤون المالية الشركاتية (CFI)، وهي جمعية كندية متخصصة في التدريب والشهادات المالية والاستثمار وتمنح هذه الشهادة المحترفين الماليين المعتمدين القدرة على تطوير نماذج وتقييمات مالية متقدمة واتخاذ قرارات استثمارية استراتيجية.