رئيس الجامعة اليابانية: 36 مليون جنيه لتمويل 20 مشروعا بحثي لدعم التنمية

قال الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن استراتيجية الجامعة اليابانية تستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة لها للاقتصاد القومي، من خلال دعم البحث العلمي وتوجيه الأبحاث التطبيقية للتوصل إلى حلول لمشكلات الصناعة.

36 مليون جنيه تمويلا للمشروعات البحثية

وأوضح أن إجمالي قيمة المشروعات البحثية الممولة لصالح الجامعة اليابانية تبلغ 36 مليون جنيه لعدد 20 مشروعا بحثيا، في مختلف قطاعات البحوث منها العلوم البيولوجية والبوليمرات والتصنيع متناهي الصغر.

وأضاف رئيس الجامعة في بيان اليوم، أن إدارة الجامعة تولى اهتماما كبير لدعم الابتكار والإبداع وإيجاد حلول ابتكارية لمشاكل الصناعة، مشيرا إلى أن الجامعة بها 4 مراكز لدعم الصناعة هي مركز «سينتك» للاستشارات ومركز لعمل القياسات ووحدة تدريب الصناعة والحاضنة التكنولوجية التي تعمل على ربط البحث العلمي بالصناعة لدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأشار إلى أن تصنيف «سيماجوا» للبحث العلمي خلال الأربعة أعوام الأخيرة، جاء فيه ترتيب الجامعة ما بين الأول والخامس على مستوى الجامعات المصرية في الابتكار.