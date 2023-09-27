صورة جديدة لـ أحمد العوضي من كواليس فيلم «الإسكندراني»

كشف الفنان أحمد العوضي، عن صورة جديدة من كواليس فيلم «الإسكندراني» الذي يواصل تصويره حاليًا، حيث يُعد أول بطولة سينمائية له، بعد نجاحاتٍ طويلة حققها في عالم الدراما التليفزيونية.

ونشر أحمد العوضي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة له من الكواليس، داخل أحد بلاتوهات التصوير في مدينة الإنتاج الإعلامي.

فيلم الإسكندراني، بطولة أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد، حسين فهمي، محمود حافظ، صلاح عبد الله، خالد سرحان، انتصار، محمود الليثي، وهو من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف.

العوضي: مبسوط إني شغال في عمل من تأليف أسامة أنور عكاشة

كان الفنان أحمد العوضي، أعرب عن سعادته البالغة للمشاركة في فيلم «الإسكندراني»، لأنه عمل من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف، قائلًا: «مبسوط إني شغال فى عمل من تأليف أسامة أنور عكاشة، ومن حسن حظي إني شغال مع المخرج خالد يوسف، ومبسوط إني شغال وسط كوكبة كبيرة من النجوم، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور والنقاد».