خالد يوسف: سعيد بالعمل مع أحمد العوضي في أول بطولة سينمائية له

حرص المخرج خالد يوسف، على توجيه الشكر للصحفيين والإعلاميين، لحضورهم المؤتمر الصحفي الخاص بفيلم " الإسكندراني".

خالد يوسف مخرج فيلم الإسكندراني

وقال خالد يوسف إنه سعيد بتقديم عمل من تأليف أسامة أنور عكاشة، والعمل مع نجوم كبار بالفيلم، أبرزهم أحمد العوضي، الذي يؤدي مشاهد قوية، وسعيد بتقديمي لأول عمل بطولة سينمائية لأحمد العوضي.

خالد يوسف: العوضي حقق نجاحات كبيرة في الدراما

وأضاف أنه كان يريد مشاركة أحمد العوضي فى مسلسل «سره الباتع»، ولكن المنتج تامر مرسي قال إنه يشارك في عمل آخر، وأرى أنه حقق نجاحات كبيرة في الدراما التليفزيونية.

وأشار إلى أن زينة تقدم شخصية جديدة، ودائما تقدم أدوارا جيدة، لأنه من الممثلات التي تركب الشخصية، وتقدم أفضل ما لديها.