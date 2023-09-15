أحمد العوضي: سعيد بتعاوني مع خالد يوسف في فيلم «الإسكندراني»

أعرب الفنان أحمد العوضي عن سعادته البالغة للمشاركة في فيلم «الإسكندراني»، لأنه عمل من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف.

أحمد العوضي: سعيد لمشاركتي فى عمل من تأليف أسامة أنور عكاشة

وقال أحمد العوضي: «مبسوط إني شغال فى عمل من تأليف أسامة أنور عكاشة، ومن حسن حظي إني شغال مع المخرج خالد يوسف، ومبسوط إني شغال وسط كوكبة كبيرة من النجوم، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور والنقاد».

فيلم الإسكندراني يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، وهم أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد، حسين فهمي، محمود حافظ، صلاح عبد الله، محمد رضوان، خالد سرحان، انتصار، محمود الليثي.

مسلسل سره الباتع

وكان خالد يوسف شارك في السباق الرمضاني المنقضي، بمسلسل سره الباتع، والذي كانت تدور أحداثه حول بين الماضي والحاضر، وتدور أحداث المسلسل حول السلطان حامد، وهو بطل شعبي ومجاهد في وقت الحملة الفرنسية يتحول لأسطورة لها أضرحة ومقامات في العديد من قرى مصر، وفي الوقت ذاته حامد - صانع حلي- يكرس حياته لكشف سر السلطان ويجد نفسه هاربا من عصابات تهريب آثار.