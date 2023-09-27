إحدى الواعظات المكرمات من الرئيس السيسي: نتلقى تدريبات منذ 2017

قالت الدكتورة وفاء عبدالسلام، واعظة بوزارة الأوقاف، وإحدى المكرمات من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية المولد النبوي، اليوم، إنه جرى تأهيلها وتأهيل واعظات الوزارة بداية من عام 2017 بدورات لم يحصلن عليها من قبل، حيث درست في أكاديمية الأوقاف الدولية ودرست فيها دراسة متقدمة في اللغات والحاسب الآلي والفلسفة: «اللي اتعمل معانا الفترة اللي فاتت يفوق التصور، واليوم كان رائعا».

انضمام واعظات مصر إلى قوافل الحج

وأضافت عبدالسلام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، مقدمة برنامج «اليوم»، على قناة dmc: «انضممنا إلى قوافل الحج، وخرج لأول مرة من مصر واعظات للمشاركة في هذه القوافل، ثم ذهبنا إلى السودان في عام 2020 وهو ما يعكس اهتمام الدولة المصرية بقيمة المرأة المصرية».

المشاركة في قوافل تجوب القرى والنجوع

وتابعت واعظة بوزارة الأوقاف: «منذ سنوات ونحن نشارك في قوافل تجوب القرى والنجوع منظمة من قبل وزارة الأوقاف سواء كنا مع الوزارة فقط أو البروتوكولات الموقعة مع المجلس القومي للمرأة أو الهيئة الإنجيلية للحديث عن كيفية الحفاظ على بلدنا بالوحدة الوطنية والتلاحم وقمنا بحل الكثير من الأمور المعقدة من خلال الحديث مع السيدات في مكانهن وفي المساجد، وقمنا بعمل مجالس قرآن ومجالس إفتاء ومجالس أحاديث ومجالس دروس منهجية».