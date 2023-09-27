وزير الأوقاف يهنئ المكرمين في احتفالية المولد النبوي الشريف

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عددا من المكرمين في احتفالية المولد النبوي الشريف التي نظمتها الوزارة اليوم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقدّم وزير الأوقاف، التهاني للشيخ محمد حسن عبد العظيم، والدكتور محمود الفخراني، والشيخ محمود الخشت، والواعظة وفاء عبد السلام، والشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والدكتور صابر عبد الدايم العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بالزقازيق، على التكريم من رئيس الجمهورية اليوم، ومنحهم وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي

وهنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجميع الحضور في احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم.

ذكرى انتصارات حرب أكتوبر

وأضاف جمعة، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، اليوم الأربعاء: «يسرني أن أهنئ رئيس الجمهورية وقواتنا المسلحة الباسلة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مقدرين الإنجازات العظيمة التي تحققت في ظل قيادتكم الحكيمة على أرض مصر في مختلف المجالات».