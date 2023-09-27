عالم بـ«الأوقاف»: مؤسسة الرئاسة تحترم العلم والعلماء 

قال الدكتور إسلام النواوي أحد علماء وزارة الأوقاف، إنه معروف ومشهود لمصر بأنها أرض العلم والعلماء مهما كانت ظروفها صعبة ومهما مرت عليها ظروف قاسية؛ فهي التي صدرت الإسلام للدنيا كلها كما قال الشيخ الشعراوي.

النواوي: المؤسسة الرئاسية تحترم العلم والعلماء

وأضاف النواوي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «تكريم العلماء ينم على أن المؤسسة الرئاسية تحترم العلم والعلماء».

النواوي: هناك ظروف صعبة على العالم

وتابع: «هناك ظروف صعبة على العالم وليس مصر فقط والحسابات مضطربة وليس لها مقياس والكل يبحث عن ثابت، كما أن الرئيس السيسي يحاول أن يصل بالناس إلى أن يسيروا فى مسار الصدق، وأعتقد أن الكل يعلم أن الصدق هو المنجي، وهذه الحسابات الملتبسة تحتاج إلى إعلاء القيم الدينية لدى الناس وارتباطهم بالله».

ولفت إلى أن الرئيس السيسي: «أنا مش بقولكم اطمنوا بيا ولا بالحكومة أنا بقولكم اطمنوا بربنا».