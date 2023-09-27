صور جديدة من مسلسل «على باب العمارة» قبل عرضه على WaTch IT

كشفت منصة WaTch IT، عن صورٍ جديدة من المسلسل الكوميدي «على باب العمارة»، بطولة الثنائي حاتم صلاح وآية سماحة، وذلك قبل انطلاق عرضه اعتبارًا من يوم 4 أكتوبر المُقبل.

وكتبت WaTch IT، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، «المسلسل قرّب! عيشوا أجواء كلها ضحك من جوه كواليس على باب العمارة، متحمسين قد إيه؟».

وظهر في كواليس المسلسل، عددًا من نجوم العمل، منهم حاتم صلاح، وآية سماحة، ومحمد محمود، وآخرين، إذ حظيت تلك الصور بتفاعل جماهيري كبير.

ويُشارك في بطولة مسلسل «على باب العمارة» كل من حاتم صلاح، وآية سماحة، محمد محمود، ريهام الشنواني، محمد عبدالعظيم، محمد رضوان، عزة لبيب، وعدد من الوجوه الشابة، بجانب ظهور عدد من ضيوف الشرف، منهم الفنان أحمد أمين، ورحمة أحمد.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يجسد حاتم صلاح شخصية عوض بواب العمارة، وتتصاعد المواقف بشكل كوميدي.