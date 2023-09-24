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5 معلومات عن مسلسل «على باب العمارة».. يعرض على watch it

كتب:

هبة أمين
07:10 ص | الأحد 24 سبتمبر 2023
مسلسل على باب العمارة

مسلسل على باب العمارة

يخوض الفنان حاتم صلاح أولى تجاربه بطولة مطلقة له في الأعمال الدرامية، من خلال مسلسل «على باب العمارة»، المقرر عرضه على منصة watch it الإلكترونية، وحرص عدد كبير من النجوم على دعمه ومساندته من بينهم الفنان أحمد أمين، الذي وصفه بأنه من المواهب التي تستحق الفرصة.

مسلسل «على باب العمارة» يدور في 10 حلقات

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن مسلسل «على باب العمارة» بطولة حاتم صلاح، وذلك من خلال السطور التالية:

- يعرض على منصة watch it يوم 4 أكتوبر من الشهر المقبل.

- أول بطولة للفنان حاتم صلاح.

أبطال مسلسل «على باب العمارة»

- يشارك في البطولة آية سماحة، محمد محمود، ريهام الشنواني، محمد عبدالعظيم، محمد رضوان، عزة لبيب، وعدد من الوجوه الشابة.

- تأليف مصطفى حمدي  وإخراج خيري سالم، ويتكون من 10 حلقات.

- تدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يجسد حاتم صلاح شخصية عوض بواب العمارة، وتتصاعد المواقف بشكل كوميدي في ظل ظهور عدد من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد أمين.

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بقلم هبة أمين