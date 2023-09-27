الأولى في عهد «يول».. وزير خارجية أمريكا قد يزور سول في نوفمبر

رجحت مصادر أمريكية أن يقوم وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، بزيارة إلى كوريا الجنوبية في شهر نوفمبر المقبل، وقالت المصادر إن الوزير الأمريكي يفكر في زيارة «سول» قبل أو بعد حضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، التي تضم إلى جانب بلاده كلاً من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة، والذي سيعقد بالعاصمة اليابانية طوكيو، في الفترة من 7 إلى 8 نوفمبر المقبل، وفقاً لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وستكون زيارة أنتوني بلينكن إلى كوريا الجنوبية، في حالة القيام بها، الأولى التي يقوم بها وزير خارجية أمريكي إلى سيول، منذ تولى الرئيس يون سيوك يول، منصبه رئيساً لكوريا الجنوبية.

كوريا الشمالية تطرد أمريكياً دخل بشكل غير قانوني

من جانبها، أعلنت السلطات في العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، اليوم الأربعاء، أنها ستطرد جندياً أمريكياً، يُدعى ترافيس كينج، يبلغ من العمر 23 عاماً، بعد عبوره خط الحدود بين الكوريتين، بطريقة غير قانونية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إنه تم اكتمال التحقيق مع الجندي الأمريكي، الذي تم احتجازه بتهمة الدخول غير القانوني إلى كوريا الشمالية من المنطقة الأمنية المشتركة، في «بانمونجوم»، يوم 18 يوليو الماضي.

وفي وقت سابق، اعترف الجندي الأمريكي، ترافيس كينج، بأنه قرر القدوم إلى كوريا الشمالية لأنه يشعر بالضيق تجاه المعاملة اللا إنسانية والتمييز العنصري داخل جيش بلاده.

سوليفان: نقدر تفاني الفريق المشترك بين الوكالات

وفي العاصمة الأمريكية واشنطن، أكد البيت الأبيض إطلاق سراح الجندي «كينج» بعد منتصف الليل بتوقيت شرق آسيا، وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن المسؤولين تمكنوا من تأمين عودة الجندي ترافيس كينج من كوريا الشمالية، وأضاف أن بلاده تقدر تفاني الفريق المشترك بين الوكالات، الذي عمل بلا كلل من أجل الاهتمام بالجندي الأمريكي.