كوريا الشمالية تحذر الأمم المتحدة من نشوب حرب نووية بسبب أمريكا

حذّرت كوريا الشمالية الأمم المتحدة من اندلاع حرب نووية في شبه الجزيرة الكورية محمّلة المسؤولية لعدائية الولايات المتحدة.

نهج واشنطن دفع شبه الجزيرة لتصبح على شفا حرب نووية بشكل أكبر

ونقلت «سكاي نيوز» عن كيم سونج مندوب كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة قوله إن نهج الولايات المتحدة على مدى العام الماضي دفع شبه الجزيرة لتصبح على شفا حرب نووية بشكل أكبر.

وندد مندوب كوريا الشمالية بتحركات كوريا الجنوبية في ظل رئاسة يون سوك يول المحافظ الذي عمل على تعزيز التعاون مع واشنطن واليابان، مضيفًا في خطابه «نظرا إلى سياستها المتملقة والمهينة القائمة على الاعتماد على قوى خارجية.. فإن شبه الجزيرة الكورية على بعد خطوة عن خطر اندلاع حرب نووية وشيكة.

وكشف المندوب الكوري الشمالي عن تشكيل المجموعة الاستشارية النووية مؤخرا والتي تأمل الولايات المتحدة من خلالها تحقيق تكامل أفضل بين إمكانياتها النووية وقوات كوريا الجنوبية التقليدية، فيما يكثّف البلدان الحليفان مشاركة المعلومات والتخطيط للحالات الطارئة، مشيرًا إلى أن المجموعة ملتزمة بتخطيط وتفعيل وتنفيذ ضربة نووية استباقية ضد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

الولايات المتحدة تنتقل حاليا إلى المرحلة العملية من تحقيق هدفها

وأشار إلى أن واشنطن تنتقل حاليا إلى المرحلة العملية من تحقيق هدفها الذي وصفه بالخبيث المتمثل بإثارة حرب نووية عبر الإرسال المتكرر لغواصات نووية استراتيجية وقاذفات نووية استراتيجية تحمل أسلحة نووية إلى شبه الجزيرة الكورية ومحيطها لأول مرة منذ عقود.

جاءت تصريحات مندوب كوريا الشمالية بالأمم المتحدة في نفس اليوم الذي حذّر فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من سباق جديد على التسلح النووي.