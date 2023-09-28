عروض فنون شعبية واستعراضية ضمن فعاليات مبادرة «أنت الحياة» بالسويس

شهدت فعاليات أمس، من مبادرة انت الحياة بقرية العمدة بحي الجناين في السويس، قوافل طبية ومحو أمية وعروضا استعراضية فنية.

وقال عادل الشيمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس، إن فعاليات مبادرة «أنت الحياة» التي تشارك فيها مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة كانت نشطة بكل المقرات، المخصصة للمبادرة والتي تم تدشينها فى قرية العمدة بكل من مركز شباب الجناين، ومدرسة سعيد البشتلي، تمثلت في إجراء قوافل محو الأمية ومعسكرات جوالة وكشافة وقوافل طبية وندوات توعوية وورش عمل للكبار ومعرض للكتاب ورسم على وجوه الأطفال وورش عمل لصندوق مكافحة الإدمان وعروض موسيقى وكورال وعروض مسرحية وورش عمل لبرلمان الشباب وورش عمل لمتطوعي وزارة الشباب والرياضة، وتستمر الفعاليات حتى نهاية المبادرة بشكل يومي.

حضور كل الجهات والمؤسسات المشاركة في الفعاليات

وتابع وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس أن مختلف الجهات والمؤسسات المشاركة في فعاليات مبادرة انت الحياة كانت متواجدة ومشاركة بشكل فعال، حيث يشارك في المبادرة مؤسسة حياة كريمة ومديرية الشباب والرياضة ومديرية الصحة والسكان ومديرية التربية والتعليم ومؤسسة مصر الخير وهيئة تعليم الكبار وصندوق مكافحة الإدمان ومديرية الثقافة والمجلس القومي للمرأة وصناع الحياة.

«حياة كريمة» لها وجود حقيقي على أرض الواقع في النهوض بالريف المصري

وتابع الشيمي أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة هي المشروع القومي الحقيقي لتطوير الريف المصري ولها وجودها على أرض الواقع وهي مبادرة متعددة في أركانِها ومتكاملة في ملامِحِها، أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عام 2019، تهدفُ إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، في إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر.