«الصحة» تطلق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية بعد قليل

يعقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مؤتمرا صحفيا مهما بعد قليل، لإعلان الانطلاق الرسمي للمبادرة الرئاسية الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، وافتتاح أول معمل متكامل متخصص في التحاليل الباثولوجيا والجينية للكشف المبكر عن الأورام تحت مظلة «100 يوم صحة».

افتتاح أول معمل متكامل متخصص في التحاليل الباثولوجيا والجينية

من جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ الوزارة تعمل على رفع الوعي الصحي لدى المواطنين، من خلال إطلاق عدد من المبادرات التي تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض، ما يساهم في رفع معدلات الشفاء التي قد تتجاوز 90%.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ المبادرة الرئاسية تستهدف الكشف عن الأورام السرطانية «سرطان القولون، سرطان الرئة، سرطان عنق الرحم، البروستاتا»، موضحا أنّ المواطن لا يتحمل أي تكاليف خلال الكشف في المبادرة، وحال طلب التدخل الجراحي أو الدوائي يتم التحويل إلى أقرب مستشفى، حيث تعمل المبادرة داخل الوحدات الصحية من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان لـ«الوطن»، أنّ الدولة المصرية تعمل على تطوير الملف الطبي في مصر، من خلال تدشين حزمة من المبادرات الصحية التي تستهدف جميع المراحل العمرية، بداية من الجنين مرورا بحديثي الولادة وحتى كبار السن، لافتا إلى أنّ المبادرات الصحية تهدف إلى رفع الوعي الصحي والمعاناة عن المواطن المصري، والاهتمام بالبنية التحتية للمستشفيات وتطويرها.