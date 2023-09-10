«الصحة» تكشف تفاصيل المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية

قال الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون المبادرات الصحية، إنّ المبادرات الصحية التي جرى إطلاقها تحت مظلة «100 يوم صحة» ساهمت كثيرا في تحسين المؤشرات الصحية، لافتا إلى أنّ المبادرة الصحية الخاصة بالكشف عن الأورام السرطانية تستهدف الكشف عن 4 أورام سرطانية، وهي «عنق الرحم والبروستاتا والرئة والقولون»، لتقليل معدلات الإصابة بالأمراض السرطانية، خاصة في ظل التوقعات التي تشير إلى ارتفاع إصابات أمراض السرطان.

تقليل معدلات الإصابة بالأمراض السرطانية

وتابع حساني، خلال فعاليات تدشين المبادرة الصحية للكشف عن الأورام السرطانية، أنّ المبادرات الصحية تستهدف تقليل معدلات الإصابة، موضحا أنّ المبادرة تستهدف الفئة العمرية من 18 عاما فيما فوق، والمرحلة الأولى شملت 9 محافظات، والثانية سيتم تدشينها في 11 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأوضح مساعد وزير الصحة للشؤون الصحية، أنّ التسجيل في مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، يكون من خلال استبيان على رابط دشّنته وزارة الصحة، ومن خلال الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان، كما أنّ هناك فرقا طبية مدربة للتعامل مع المواطنين ومساعدتهم في الاستبيان الخاص بالمبادرة.

وأضاف الدكتور محمد حساني، أنّ هناك أكثر من 1400 وحدة صحية تم استخدامها للكشف على المواطنين لمبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وبعد الفحص يتم استلام الرسالة والنتيجة، إذا كانت الحالة إيجابية يتم التعامل وفقا للبروتوكولات العلاجية الخاصة بكل حالة، سواء إصابة بسرطان الرئة أو القولون أو البروستاتا أو عنق الرحم.