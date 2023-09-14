تفعيل المبادرة الرئاسية «مشروعك» بالإسكندرية لتشجيع فرص العمل والإنتاج

أكدت عزة سعد رئيس حي وسط الإسكندرية لـ«الوطن»، أن الحي بدأ تفعيل المبادرة الرئاسية المشروع القومي للتنمية المجتمعية بالتنسيق مع مؤسسة أدك للتنمية، وقامت إدارة مشروعك بالتعاون وحدة تكافؤ الفرص ووحدة حماية الطفولة وإدارة العلاقات العامة والإعلام ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بتنظيم فعالية معرض بعنوان منتجات اتعملت بحب لصانعى منتجات الهاند ميد حيث إنهم النواة الحقيقية لبناء المستثمر الصغير لإقامة المشروعات الصغيرة بالمجتمع المصري.

دور المبادرة الرئاسية

وأشارت سعد إلى أنه سيتم المزيد من التعاون للمشاركة بجميع المبادرات التي تتم برعاية حي وسط من ورش عمل تدريبية، وفعاليات للمشاركة المجتمعية، حيث إن دور المبادرة الرئاسية المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها بإقامة المعارض والفعاليات لتشجيع أصحاب تلك المشروعات للاستمرار في العمل.

الهدف من المعرض

وأوضحت رئيس حي وسط الإسكندرية أن الهدف من إقامة المعرض توفير فرص جيدة لعرض منتجات المشاركين في المبادرة لتحسين فرص البيع وتحقيق ربح يعطيهم دفعة لاستكمال مشروعاتهم الصغيرة والعمل على تنميتها وزيادة الإنتاج وفتخ أسواق جديدة تساعدهم على النجاح والاستمرار في الإنتاج مما يساهم فى رفع مستوى المعيشة لأصحاب تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يشجع الآخرين لدخول منظومة العمل والإنتاج.