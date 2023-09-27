آسر ياسين يدعم مريضا بالتصلب الضموري: شخصية ملهمة

حرص الفنان آسر ياسين، على دعم تامر الجندي، الأستاذ في الجامعة الأميركية بالقاهرة سابقًا، والمصاب بمرض التصلب الجانبي الضموري، وذلك بزيارة له داخل المستشفى.

وكشف آسر ياسين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن صورة تجمعه بـ تامر الجندي، وعلق عليها بقوله: «حبيبي أنت كنت واحشني جدًا.. وربنا يشفيك.. وأنا انبسطت جدًا بقعدتي معاك، حقيقي تامر شخصية ملهمة بكل المقاييس».

سعادة بزيارة آسر ياسين

وكان تامر الجندي قد أعرب عن سعادته البالغة بزيارة آسر ياسين، قائلًا: «إنسان خلوق ومثقف وفنان موهوب.. انبسطت جداً بزيارتك والقعدة معاك وإن شاء الله نفضل على تواصل يا حبيبي».

الفيلم الجديد «شماريخ»

وفي سياق آخر، ينتظر الفنان آسر ياسين انطلاق عرض فيلمه الجديد «شماريخ» الذي يجمعه بالفنانة أمينة خليل، في دور العرض، في شهر أكتوبر المُقبل، ويُشاركهما البطولة كل من خالد الصاوي، محمد ثروت، سالي حماد، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف.