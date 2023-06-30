عمرو سلامة يعلن انتهاء تصوير فيلم شماريخ بطولة آسر ياسين: انتهت الرحلة

أعلن المخرج عمرو سلامة، انتهاء تصوير فيلم شماريخ، بطولة الفنان آسر ياسين، بعد فترة طويلة من التصوير استمرت عدة أشهر، وذلك خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

عمرو سلامة يعلن انتهاء تصوير فيلم شماريخ

وكتب عمرو سلامة، عبر «فيس بوك»: «وأخيرًا فركش (انتهاء تصوير) فيلم شماريخ بعد الكثير من المفاجآت، السار منها والمؤلم، انتهت رحلة كنا نظن أحيانًا أنها لن تنتهي».

وأضاف: «بشكر النجوم والممثلين وطاقم العمل من أوله لآخره وشركة الإنتاج، كنتم مخلصين محترفين مجتهدين وداعمين وكرماء، لم يبخل أحد بمجهود أو بوقت أو بموارد».

وتابع: «وأتمنى أن ننتهي بفيلم يكون يستحق هذه الرحلة، ويخرج بجودة مميزة ونجاح على المستويين التجاري والفني».

أبطال فيلم شماريخ

فيلم شماريخ، تدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة والرومانسية، وهومن بطولة آسر ياسين، خالد الصاوي، أمينة خليل، محمد ثروت، سالي حماد، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف.