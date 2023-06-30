آسر ياسين يقدم فنون «بروس لي» القتالية في فيلم شماريخ (فيديو)

كشف الفنان آسر ياسين، تفاصيل شخصيته التي يلعبها في فيلم «شماريخ»، خلال مقابلته مع برنامج «ذا انسايدر»، مع الإعلامية راندا جبر.

فيلم شماريخ من اخراج عمرو سلامة

وقال آسر ياسين، إن العمل السينمائي المتوقع طرحه في شهر سبتمبر المقبل، سيتضمن مشاهد أكشن ومطاردات تقدم لأول مرة في السينما المصرية والعربية، مشيرا إلى أنه يقدم مهارات أكشن باليد، مثل التي كان يقدمها ممثل الفنون القتالية بروس لي.

ويعود آسر ياسين في الفيلم للتعاون مع المخرج عمر سلامة، بعد فترة غياب دامت ما يقرب من 13 سنة، منذ أن قدما سويا فيلم «زي النهاردة».

فيلم شماريخ من بطولة آسر ياسين

فيلم شماريخ، تدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة والرومانسية، من بطولة آسر ياسين، خالد الصاوي، أمينة خليل، محمد ثروت، سالي حماد، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف.