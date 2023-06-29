آسر ياسين «شايب» في الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق

فاجأت الإعلامية راندا جبر الفنان آسر ياسين خلال مقابلة تليفزيونية رفقته لبرنامج «ذا إنسايدر» بمكالمة هاتفية مع المخرج طارق العريان.

كشفت المكالمة عن بدء التحضير للجزء الثالث من فيلم ولاد رزق الذي يتضمن شخصية الشايب التي كان يحضر لها آسر خلال الفترة الماضية.

طارق العريان مخرج فيلم الشايب

مازح آسر خلال المكالمة صديقه طارق العريان عن طلبه بأن يكون دوره أكبر من دور بطل الفيلم أحمد عز الذى قدم الجزءين الماضيين وحققوا نجاحا كبيرا فى مصر والوطن العربي.

ومن المقرر أن يقدم آسر ياسين فيلم آخر بعنوان «الشايب» بعد أن ينتهي من تجسيد الشخصية في فيلم ولاد رزق.

ولاد رزق 2 من بطولة أحمد عز

فيلم ولاد رزق بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوي وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف ومن تأليف صلاح الجهينس، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمديرها أحمد بدوي، وطارق العريان وموسى عيسى.