«شربات بالموز وأرز بلبن».. عادات المحبة عند أهل «السواحل والقنال» في مولد النبي

لأهالى السواحل ومدن القنال عادات خاصة فى ذكرى مولد النبى المصطفى، لا تنقطع مهما حدث، خاصة الطعام والشراب، حيث تشهد محافظات السواحل عادات إطعام الأهالى فى ذكرى مولد النبى المختار، ففى الإسكندرية، يتم توزيع «شربات بالموز» بشوارع المناطق الشعبية، ويخرج الشباب والأطفال يحملون صوانى الشربات ويقفون على الطرق لتوزيعه على كل من يمر أمامهم حتى راكبى السيارات، ولأنها عادة قديمة تعود عليها الإسكندرانية، فلا يرفض أحد تناول الشربات بالموز، الذى أصبح علامة من الاحتفالات بالمولد النبوى الشريف بالإسكندرية.

وقال محمد شعبان، أحد أهالى الإسكندرية، لـ«الوطن»: «تعودنا فى المولد النبوى أن كل المحلات تتجمّع لتجهيز الشربات بالموز ويتم تقسيم التكاليف على الجميع، وهناك من يشارك بالشربات الخام وآخر يحضر السكر وثالث يأتى بالموز، ونجمع الأوانى التى نصنع فيها الشربات، ويتم تقطيع الموز ووضعه فى الأكواب ويتم التوزيع، وهذه العادة ليست موجودة سوى فى الإسكندرية فقط من زمن طويل فمنذ صغرنا وجدناها وحافظنا عليها، وأولادنا سيحافظون على نفس العادة».

أما «مطروح» فتشهد عادات المولد، عادات وتقاليد بدوية فى الصحراء الغربية بتحضير الأكلة الشهيرة، التى يتناولها جميع أفراد الأسرة وهى العصيدة، وحسب عبدالكريم عيد القناشى من قبائل أولاد على بمطروح، أنه يتم صنعها من الدقيق ويوضع عليها السمن والعسل الأسود وبعض الحلويات الملونة من أعلى لتجميل العصيدة وتوضع فى قصعة كبيرة وتؤكل، طبقاً لعادات قبائل مطروح، كما يتناول الأطفال حلويات المولد فى جلسات مبهجة فى المنازل بقرى ونجوع مطروح، يتجمع خلالها الأهل فى أجواء خاصة تتميز بها مطروح عن غيرها من المحافظات.

وفى «البحيرة» تشتهر مدينة دمنهور العاصمة بتوزيع الشربات على مدار يوم المولد بين الأهالى وبعضهم البعض وكذلك المارة، وفى كفر الدوار يقومون بتوزيع الأزر باللبن مساء الاحتفال بالمولد، وفى مركز شبراخيت يتم توزيع العصائر مثل «التمر هندى، السوبيا». وقال إسماعيل فراج أحد أهالى البحيرة إن عادات الطعام والشراب بالمولد النبوى عادات تتوارثها الأجيال، فالجميع يحرص على الاحتفال بهذه الطريقة كونها عادات من الأجداد، و«ربنا ما يقطع لينا عادة فى الاحتفال بمولد خير البشر».

وفى شمال سيناء، يحتشد مشايخ وكبار العواقل مع مشايخ الصوفية لإقامة حلقات ذكر وإنشاد دينى، وكذلك يتم عقد ولائم الطعام فى ذكرى مولد النبى. وكذلك فى جنوب سيناء، حيث تقوم مديرية الأوقاف بالمحافظة بإقامة فعالية رسمية يحشد لها كبار الشخصيات التنفيذية والشعبية بالمحافظة. وتأتى احتفالات السويس بإقامة الأحزاب لاحتفالات يتم بها قراءة القرآن الكريم وسرد سيرة الرسول من قِبل المتخصّصين، وتقوم الصوفية بعدة فعاليات، بالتعاون مع وزارة الأوقاف داخل المساجد، تتم فيها حلقات الذكر احتفالاً بمولد الرسول. وفى الإسماعيلية تنتشر سرادقات بيع الحلوى فى الشوارع، ويحافظ أهالى قرى الإسماعيلية على عادة فى المولد النبوى تُعرف بزيارة الموسم، وهى زيارة بين الأقارب، يتبادلون فيها اللحوم ومشتملات البيت من الأطعمة المختلفة.