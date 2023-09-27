طرح برنامج هندسة العمارة الداخلية بنظام الساعات المعتمدة في جامعة أسيوط

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إن كلية الهندسة بجامعة أسيوط تطرح هذا العام برنامج هندسة العمارة الداخلية «IA»، بنظام الساعات المعتمدة؛ بهدف تنمية التفكير الإبداعي والابتكاري للطلاب، ودعم القدرات السليمة للتصميم، مضيفاً أن محتوي البرنامج يتضمن التصميم النظري، وتصميم المساحات، والتركيب، والتصميم الداخلي، إلي جانب تقديم أفكار مميزة عن لغة المعدات، والإضاءة، والألوان، والأثاث، والعناصر التقنية، ويطبق المهندسون طرقاً لتصميم المباني تحسن مستوى ونوعية المعيشة.

مكتب التنسيق بالجامعات

ومن جانبه أوضح الدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة، أنه تم صدور القرار الوزاري للبرنامج وبدء الدراسة خلال العام الجامعي 2009/2010، ويقوم علي اجتياز الطالب نحو 160 ساعة معتمدة، ويتم قبول الطلاب للدراسة بالكلية بناء على القواعد التي يحددها مكتب التنسيق للقبول بالجامعات كل عام، كما تقبل الكلية الطلاب الذين يتم تحويلهم من كليات جامعية مناظرة، وفقاً لقواعد القبول التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات، وكذلك الطلاب الوافدون طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

التأهيل لسوق العمل

ويمنح البرنامج خريجيه درجة الماجستير في الهندسة المعمارية تخصص هندسة العمارة الداخلية، كما يؤهلهم للالتحاق بكثير من مجالات سوق العمل المختلفة، من بينها مهندس تصميم داخلي في الأنواع المختلفة من المباني، كالمباني السكنية والتجارية والإدارية والطبية وغيرها من المباني، سواء في المشاريع العامة، أو المكاتب الهندسية، والشركات الخاصة، يمكن لخريج البرنامج العمل في مجال البحث العلمي من خلال العمل بالمعاهد الفنية والهندسية والعمل بالجامعات.