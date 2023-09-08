مهرجان القلعة على تليفزيون الحياة يتصدر «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي

تصدر مهرجان القلعة مواقع التواصل الاجتماعي، إذ إن شبكة تليفزيون الحياة، كانت النقل الحصري لفعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31.

عمر خيرت في مهرجان القلعة

وشارك الموسيقار العالمي عمر خيرت في ختام مهرجان القلعة، وشهد مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31، إقبالاً جماهيريًا كبيرًا لحضور فعاليات الحفل.

نجوم مهرجان القلعة

وأذاعت شبكة تليفزيون الحياة حفل افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بمشاركة الفنانة فايا يونان، والنجم مدحت صالح، كما أذاعت حفل الفنانة نادية مصطفى والفنان هاني شاكر، والفنان علي الحجار، وهي الحفلات التي تصدرت بها تريند موقع التواصل الاجتماعي «إكس» - تويتر سابقًا وفيس بوك وانستجرام.