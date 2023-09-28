«صحة الشرقية» تكشف أعراض الإصابة بحصوات الكلى وكيفية الوقاية

كشف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أعراض الإصابة بحصوات الكلى، والعوامل التي تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، والحصوات عبارة عن ترسبات صلبة مكونة من المعادن والأملاح التي تتشكل داخل الكلى.

أعراض الإصابة بحصوات الكلى

وأوضح وكيل وزارة الصحة لـ«الوطن»، أنّ أعراض الإصابة بحصوات الكلى هي:

- الشعور بألم في جانب البطن أسفل الأضلاع مباشرة، وينتشر الألم عادة إلى الفخذ.

- الحاجة إلى التبول بشكل متكرر.

- الشعور بألم أثناء التبول.

- وجود دماء في البول.

- الغثيان.

- القيء.

- الحمى.

- القشعريرة.

وأشار «مسعود» إلى أنّ العوامل التي تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بمرض الكلى، هي كما يلي:

الإصابة بحصوات الكلى في الماضي.

وجود تاريخ عائلي للإصابة بحصوات الكلى.

عدم شرب كمية كافية من الماء.

تناول نظام غذائي غني بالبروتين أو الملح أو السكر.

زيادة الوزن أو السمنة.

كيفية علاج حصوات الكلى

وقال وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إن علاج مرض حصوات الكلى كالتالي:

- زيادة تناول السوائل للمساعدة في تمرير الحصوات.

- في بعض الحالات، قد يتم إعطاء السوائل عبر أنبوب وريدي، وقد يحتاج الشخص إلى مراقبتها في المستشفى.

- تناول المسكنات تحت إشراف الطبيب.

- إجراء تغييرات في النظام الغذائي للمساعدة في منع حصوات الكلى من العودة.

- في بعض الأحيان، تكون هناك حاجة إلى إجراءات لإزالة حصوات التفتيت والمنظار والجراحة.

ولفت إلى ضرورة تناول الأدوية فقط وفقًا لتعليمات مقدم الرعاية الصحية، وتجنب القيادة أو استخدام الآلات الثقيلة، والحد من كمية ملح الطعام المتناولة يوميا، والإكثار من تناول الفواكه والخضروات.

ويجب الحد من كمية البروتين الحيواني، التي تشمل اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والبيض، وتناول كمية طبيعية من الكالسيوم (1000-1300 ملغ في اليوم).