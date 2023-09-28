الرئيس الأمريكي: لا أعرف كيفية منع الإغلاق المحتمل للحكومة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لا يعرف كيفية منع الإغلاق المحتمل للحكومة الأمريكية، والذي قد يحدث في وقت مبكر من الأول من أكتوبر، وفقًا لما ذكرته مجموعة من صحفيي الرئاسة «البيت الأبيض».

وأجاب بايدن، ردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن القيام بشيء لمنع الإغلاق: «لو كنت أعرف ذلك، لكنت قد فعلت ذلك بالفعل»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

كيف يمنع الكونجرس إغلاقا آخر؟

ويتعين على «الكونجرس» من أجل تجنب إغلاق آخر، اعتماد ميزانية كاملة أو قصيرة الأجل للبلاد قبل نهاية السنة المالية الحالية، التي تنتهي في 1 أكتوبر المقبل، فيما يواجه إقرار الميزانية، الخلافات بين إدارة بايدن والكونجرس حول الحجم وبنود التمويل.

خلاف داخلي في الحزب الجمهوري

ووسط خلاف داخلي في «الحزب الجمهوري»، فشل «الكونجرس» حتى الآن في إقرار أي مشاريع قوانين إنفاق لتمويل برامج الوكالات الفيدرالية في السنة المالية التي تبدأ في 1 أكتوبر المقبل، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.