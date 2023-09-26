تقارير أمريكية: بايدن يتدرب مع معالج فيزيائي لتحسين توازنه لتجنب السقوط

بينت تقارير أمريكية أن حملة الرئيس جو بايدن لإعادة انتخابه تعمل على مشروع بالغ الأهمية للتأكد من أنه لن يتعثر مجددا.

وبينما يعرب الناخبون عن مخاوفهم العميقة بشأن عمر الرئيس إذ بلغ 80 عامًا ومدى لياقته للمنصب، يتخذ فريق بايدن خطوات إضافية لمنعه من التعثر علنًا كما فعل في يونيو، عندما تعثر بكيس رمل في أكاديمية القوات الجوية وسقط على الأرض، وفقا لموقع «أكسيوس».

تعامل بايدن مع معالج فيزيائي

وكشفت المصادر أن بايدن يتدرب مع معالج فيزيائي لتحسين توازنه منذ نوفمبر 2021، ومنذ تعثره في يونيو، أصبح يرتدي أحذية التنس في كثير من الأحيان لتجنب الانزلاق، ويستخدم السلالم القصيرة للدخول إلى طائرة الرئاسة، وبحسب التقرير، يشعر الديمقراطيون بالرعب من احتمال تعرض بايدن لسقوط خطير في الأسابيع التي تسبق انتخابات نوفمبر 2024.

سبب صعوبة التوازن

ومن المحتمل أن تكون صعوبات التوازن التي يعاني منها بايدن نتيجة لما شخصه طبيبه على أنه «مزيج من التهاب المفاصل الكبير»، و«التهاب المفاصل الخفيف بعد الكسر في القدم، ويمارس بايدن التمارين الرياضية في الصباح مع المعالج الفيزيائي درو كونتريراس، الذي عمل أيضًا مع الرئيس السابق باراك أوباما».

كشف استباقي

وحول مزيد من التفاصيل بشأن المعالج الفيزيائي، رد المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس لموقع «أكسيوس» قائلا: «هذا ليس جديدا، وتم الكشف عنه بشكل استباقي وشفاف في تقرير عام 2021 من جانب طبيب الرئيس، وكذلك مرة أخرى هذا العام، ونمط مؤسف من وسائل الإعلام التي تحاول إضفاء الإثارة على شيء كان علنيًا منذ فترة طويلة، بدلاً من تغطية الإنجازات الحقيقية للرئيس أمام الأميركيين».

مخاوف من تقدم بايدن في العمر

وكشفت استطلاعات الرأي الأخيرة أن عمر بايدن من بين المخاوف الرئيسية للناخبين، ويرى ثلاثة أرباع الأمريكيين أن بايدن كبير جدًا في السن بحيث لا يمكنه تولي المنصب، بحسب استطلاع أُجري الشهر الماضي، كما رأى حوالي النصف أن دونالد ترمب «77 عامًا» كبير في السن أيضا.

قبول السخرية رغم صعوبتها

وعلى الجانب الآخر، يراهن فريق بايدن على أن أي سخرية يتلقاها بسبب استخدام بايدن سلم طائرة الرئاسة الأقصر وارتداء حذاء التنس، ستكون مقبولة مادامت ستجنب الرئيس أي تعثر علني آخر، وتشبه حملة بايدن الآن لمنع تعثره الجهود التي بُذلت في عام 2020 لمنعه من الإصابة بفيروس كورونا، والتي أثارت السخرية هي الأخرى.