مصرع شخصين غرقا في ترعة بسوهاج

لقي عامل ونجل عمومته مصرعهما غرقًا بترعة الفاروقية بمحافظة سوهاج، إذ حاول أحدهما إنقاذ الآخر، وتم انتشال الجثتين بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد غرق شخصين بترعة الفاروقية ناحية دائرة مركز دار السلام.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث، وتبين غرق كل من «محمد م أ م أ» 22 عامًا عامل، ونجل عمه «إبراهيم م ام ا» 12 عامًا طالب، ومقيمان بدائرة مركز العسيرات، وبمناظرتهما تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بهما.

غرق شخصين في ترعة بسوهاج

وبسؤال ذويهما أفاد والد الأول وعم الثاني المدعو «محمود ا م ا» 59 عامًا عامل زراعي، ومقيم بذات الناحية، أنه في أثناء ممارسة المذكورين الصيد على مركب صغيرة بالترعة المشار إليها، اختل توازن الثاني وسقط في المياه، وحاول ابن عمه إنقاذه لكنهما غرقا معا، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك، وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.