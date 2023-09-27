زحام على مكاتب الشهر العقاري في سوهاج لتحرير توكيلات دعم للرئيس السيسي

شهدت مكاتب الشهر العقاري في محافظة سوهاج، زحامًا كبيرًا للأهالي في مختلف مناطقها، بدءًا من ناحية مركز طما شمالًا وصولًا إلى مركز البلينا جنوب سوهاج، لدعم الرئيس السيسي وتأييده في الترشح للفترة الرئاسية المقبلة.

صرح مهدي خالد، مزارع، يقيم في ناحية مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، لـ«الوطن»: ندعم ونطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالترشح لفترة رئاسية جديدة لمواصلة المشروعات التنموية والخدمية التي قام بها.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

وأضاف وليد جمال، وهو مقيم في دائرة مركز جرجا جنوب سوهاج، أتينا إلى مكاتب الشهر العقاري هذه لتقديم توكيل للرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، ونحثه على الترشح في الانتخابات المقبلة، نظرًا للإنجازات الهائلة التي حققها في تاريخ الصعيد التي لم نحلم بها من قبل.

وفيما يتعلق بذلك ممدوح مجدي، طالب جامعي، يقيم في محافظة سوهاج، قائلاً: «قدمت توكيلًا للرئيس السيسي، بناءً على الإنجازات والمشروعات التي حققها والتي لم نكن نحلم بها من قبل».

إنشاء مدارس ومستشفيات وطرق وجسور

قال المواطن مهاب سعدي، الذي يقيم في ناحية مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، إن المنشاة وجنوب محافظة سوهاج بأكملها استفادت من مشروعات متعددة من بنية تحتية لصرف صحي وإنشاء محطات للغاز الطبيعي، بالإضافة إلى إنشاء مدارس ومستشفيات وطرق وجسور، وتنفيذ مبادرة 100 مليون صحة وغيرها من المشروعات والخدمات التي لم تكن تخطر على بالنا، وذلك بفضل جهود الرئيس السيسي الذي حقق لنا ما لم يحققه أي شخص آخر.