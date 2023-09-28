الأفراح تحولت مآتم.. تسمم جماعي يضرب فرح في العراق بعد فاجعة حريق نينوي

لم يمر أكثر من 24 ساعة على فاجعة حريق نينوى، الذي أودى بحياة العشرات الذين كانوا متواجدين بإحدى حفلات الزفاف بمحافظة نينوى العراقية، إلا وشهد أحد الأفراح الأخيرة بمدينة كركوك التي تقع شمال العراق، حالات تسمم جماعي.

تسمم جماعي في حفل زفاف بمدينة كركوك العراقية

بعد ساعات من حريق نينوى أكثر من 50 شخصا أصيبوا بحالة تسمم بسبب طعام فاسد، بحسب موقع «وكالة الأنباء العراقية»، والتي نقلت تصريحات زياد خلف مدير عام صحة كركوك، والذي كشف عن إصابة 50 من المتواجدين في حفل الزفاف بحالة تسمم. «الأفراح تحولت مأتم»، يبدو أن هذا هو العنوان الذي رفعته حفلات الزفاف في العراق خلال الساعات الماضية، حيث شهدت إحدى قاعات الزفاف بمدينة نينوى العراقية فاجعة كبرى، بتفحم العشرات فضلا عن إصابة أكثر من 150 آخرين.

السلطات العراقية تفتح تحقيقا موسعا بشأن حريق نينوى

تحقيقات موسعة فتحتها السلطات العراقية بشأن الحادث المأساوي، بعدما فجر الدفاع المدني العراقي مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدا أن القاعة كانت مخالفة لتعليمات السلامة، حيث إنها مغلفة بألواح الإيكوبوند سريع الاشتعال.

«ألعاب نارية» اختارها أهل العريس والعروس للاحتفال بإتمام زفاف ذويهم، إلا أنهم لم يتوقعوا أنها ستكتب نهاية عشرات المقربين منهم وتحول الفرح إلى مآتم، بعد اشتعال النيران داخل القاعة، قبل أن تنتشر النيران بسرعة كبيرة، فضلا عن انبعاثات غازية سامة تسبب في سقوط عشرات الضحايا. انهيار شديد وثقته مقاطع مصورة للعروسين، وهم يودعون أقاربهم الذين رحلوا خلال حفل الزفاف، في حادث هز العالم بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية، قبل أن يلحق فرح مدينة كركوك الذي سجل حالات تسمم جماعي وصلت إلى 50 فرد تم نقلهم إلى المستشفى مباشرة.