تفاصيل مأساة «زفاف تحول إلى عزاء» بالعراق.. مئات المدعوين ماتوا ونجا العروسان

استيقظ مواطنو العراق أمس الأربعاء، على فاجعة حدثت خلال حفل زفاف الذي تحول إلى مأتم، إذ شبت النيران في إحدى قاعات أفراح منطقة الحمدانية في سهل نينوى بسبب استخدام الألعاب النارية، ولقي ما لا يقل عن 250 شخصا ما بين قتيل ومصاب، فماذا نعرف عن هذا الحادث؟

حادث حريق حفل زفاف الحمدانية

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلامية عراقية فيديو للحظات الأولي للحريق، إذ كان عروسان يرقصان الرقصة الأخيرة في حفل ليلة عمر، لتضاء بعدها بعض الشموع لإضافة جو رومانسي للحفل، لكنها سرعان ما بدأت في إطلاق شرارات واشتعال النيران.

من فرح بين عرسان في قاعة الهيثم إلى مأساة وموت داخل المستشفيات#الرابعةtv pic.twitter.com/lKhIHF4FPJ — قناة الرابعة - Al Rabiaa TV (@alrabiaatv) September 27, 2023

بدأ المدعوون لحفل الزفاف في الهلع والصراخ، وحاولوا الخروج من قاعة العرس، لكن بسبب أن سقف القاعة كان مغطي بالبلاستيك والأقمشة فقد انتشرت النيران بسرعة هائلة، لينهار السقف، وتنقطع الكهرباء عن القاعة، ويدفن المدعون تحت الركام، فيما تدافع آخرون نحو الباب.

وبسبب الحريق لم يتمكن الكثير العائلات من مغادرة القاعة، إذ حالت شدة النيران وحبستهم داخل القاعة، ليصل عدد المتوفين إلى نحو 100 قتيل وفق وزارة الصحة العراقية، بينما الهلال الأحمر العراقي أكد أنهم لا يقلون عن 450 شخصا، فيما قدر حالات الإصابة بالمئات.

من فرح بين عرسان في قاعة الهيثم إلى مأساة وموت داخل المستشفيات#الرابعةtv pic.twitter.com/lKhIHF4FPJ — قناة الرابعة - Al Rabiaa TV (@alrabiaatv) September 27, 2023

وجاءت المؤشرات الأولية التي سببت حريق الحمدانية هي اندلاع النيران بعد إشعال الألعاب النارية.

هل نجا العروسان؟

وبعض ظهور الأخبار واهتمام وسائل الإعلام، تضاربت الأخبار الواردة، وتساءل الكثيرون هل نجا العروسان «ريفان وحنين»؟ والإجابة هي نعم.

مراسلنا: العريس والعروسة ما زالوا على قيد الحياة



تابعونا عبر التردد التالي نايل سات 10971-أفقي#العراق #الموصل #الحمدانية pic.twitter.com/bBOowrtYEM — قناة الاولى العراقية (@AlawlaTv) September 26, 2023

فعلى الرغم أن العروسين ريفان وحنين كانا الأقرب إلى منبع شرارة النيران، إلا أنهما استطاعا الخروج سالمين بدون أي إصابات وفق أحد أقاربهم، الذي قال إنه كان معهما وأنهما بصحة جيدة جسديًا، لكنها «متدهورة» نفسيًا، بسبب الضحايا من أقاربهم.

رئيس الوزراء العراقي يوجه بسرعة التحقيق

وتوجَّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى موقع الحادث، وأمر بتشكيل لجنة تحقيقات على الفور للوقوع على ملابسات الحادث، والتأكد من الأسباب، وكشف نواحي التقصير، وإعلان الحداد العام بالعراق لمدة 3 أيام، في كافة مؤسسات الدولة.

كما أمر رئيس الوزراء العراقي بضرورة تواجد وزيري الداخلية والصحة في مكان الحادث، لتقديم الإغاثة الفورية للمصابين، بالإضافة إلى الإشراف على عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة، مشددًا على ضرورة تقديم الجهات الطبية والصحية علاج الجرحى والمصابين، وتوفير أقصى درجات الرعاية، وفق الحالات، مع إمكانية علاج الحالات المتأخرة خارج العراق.

في العراق حادثه مؤلمه ومفجعه حريق نشب في قاعة افراح تسبب في مقتل اكثر 150 شخص وتم العثور على جثة العروس متفحمة ووفاة العريس وعائلتهما. بسبب ألعاب نارية اشعلها أطفال وهذا مشهد من بداية الحريق pic.twitter.com/UY9wM2RTVD — محمد الفيصل (@Mooh32a) September 27, 2023

وطالب بضرورة إعداد حصر دقيق لأعداد الضحايا في الحادث وذويهم، لضمان حقوقهم القانونية والاعتبارية وتعويضهم مادياً.

نتائج التحقيقات خلال 72 ساعة

وقال وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، بعد انتهاء الاجتماع مع اللجنة التحقيقية التي شُكلت للوقوع على ملابسات حادث قضاء الحمدانية، إن نتائج التحقيق في هذا الحادث المؤسف ستعلن خلال 72 وستعرض على رئيس مجلس الوزراء لمحاسبة المقصرين فيه.

استاذ جامعي ينهار بالبكاء لوفاة والدته بفاجعة الحمدانية



تابعونا عبر التردد نايل سات 10971-أفقي pic.twitter.com/tipirenKsP — قناة الاولى العراقية (@AlawlaTv) September 27, 2023

وأوضح أن التحقيقات الجارية تؤكد عدم وجود شروط الأمان والسلامة في هذه القاعة التي كان بداخلها نحو 900 شخص خلال الحادث، وفق بيان المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية.

وكشف أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 14 متهماً من بينهم 10 عمال وصاحب القاعة و3 متورطين بإشعال الألعاب النارية خلال الحادث الذي أودى بحياة 100 شهيداً وأكثر من 150 مصاب.

وزارة الصحة توجه برعاية المصابين

وقال وزير الصحة العراقي الدكتور صالح مهدي الحسناوي، إن الوزارة وجميع دوائرها باستنفار تام لتوفير جميع الاحتياجات وامنت كميات كبيرة احتياطية من الأدوية والمستلزمات الطبية والفرق التخصصية لصحة نينوى.

وأكد الدكتور الحسناوي إن جميع الحالات تمت معالجتها ضمن المؤسسات الصحية في نينوى باستثناء 35 حالة نقلت لتلقي العلاج في المؤسسات الصحية بمحافظتي اربيل ودهوك ولايوجد اي حالة حتى الآن استدعت النقل خارج العراق.

تشييع جثمان ضحايا حريق الحمدانية

وشيع الآلاف من مواطني العراق ضحايا حريق الحمدانية في مشهد مهين، وشارك في الجنازة العروسان ريفان وحنين، إذ ظهرا في مقاطع مصورة قصيرة وهما منهاران بسبب الضحايا.