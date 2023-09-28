القبائل العربية بالإسكندرية تؤيد ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية

أعلنت القبائل والعائلات العربية بغرب الإسكندرية تأييدها لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة، لاستكمال الإنجازات وما قدمه للوطن خلال السنوات الماضية، مؤكدين أن ما حققه منذ توليه الرئاسة في 2014 حتى الآن دفعهم لتجديد البيعة له في الاستمرار في قيادة مصر.

قبائل العزايم تؤيد الرئيس

وقال محمد عبدالله عبدالعزيز خير الله، من عائلات عبيد الله من قبيلة العزايم: «نحن كعرب غرب الإسكندرية لنا تاريخ في العمل السياسي منذ عام 1957، حيث كان جدنا الأكبر في مجلس الأمة، وحتى اليوم لنا ممثل في مجلس النواب، فحين نختار تأييد الرئيس السيسي هذا لأننا نراه بعين خبيرة، فهو أقدر من يقود مصر في هذه المرحلة».

وأكد ويضيف المهندس محمود خير الله: «نؤيد الرئيس السيسي لأنه استطاع إنقاذ مصر من براثن الإخوان، وحارب الإرهاب وانتصر عليه، وفى نفس الوقت قاد قاطرة التنمية دون توقف في مختلف المجالات وأهمها التعليم والصحة».

حياة كريمة وعلاج فيرس سي

في السياق، قال كامل علواني القناشي من قبائل القناشات ببرج العرب غرب الإسكندرية: «نحن نلمس مبادرات الرئيس التي وصلت الى برج العرب ولم يكن يحدث هذا من قبل، وجميعنا استفدنا من مبادرات الصحة، وآلاف من أهالي برج العرب يستفيدون من مشروعات حياة كريمة»، مضيفا: «جميع قبائل العرب ببرج العرب تعلن تأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسي».

وأيد أشرف الطلخاوي من عائلات الطلخاوي نفس الرأي قائلا: «نعلن جميعاً تأييدنا لترشيح الرئيس السيسي، فهو قدم لنا كعرب الكثير واستفدنا من مبادرات الصحة وخاصة علاج فيرس C وكان لدينا أعداد كبيرة مصابة به وتم علاجهم مجاناً».