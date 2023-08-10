الكشف على 599 حالة في قافلة طبية لـ«القبائل العربية» في الإسماعيلية 

نظم مجلس القبائل والعائلات المصرية بالتنسيق مع جامعة قناة السويس وبنك الطعام قافلة طبية غذائية في قرية الشروق التابعة لمركز ومدينة القصاصين في محافظة الإسماعيلية تحت شعار وطن واحد.

وقدمت القافلة بالتنسيق مع جامعة قناة السويس الكشف الطبي على 599 حالة الي جانب توزيع صناديق مواد غذائية علي الأهالي، وتضمنت القافلة الكشفً الطبي، مع صرف الأدوية بالمجان لأهالي القرية ضمن إطار الدور المجتمعي، والمشاركة في المبادرات القومية والرئاسية الهادفة لتنمية الإنسان المصري.

وتهدف القافلة بحسب بيان رسمي لمجلس القبائل والعائلات المصرية الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين في القرى الأكثر احتياجا وعلاج المرضى غير القادرين وتوصيل الاحتياجات الغذائية لمستحقيها.

وقال البيان إن القافلة الطبية تضمنت مجموعة من التخصصات الطبية والصيدلية، وطب الأسنان وتم خلالها صرف الأدوية بالمجان للحالات المرضية، وتوزيع عدد كبير من صناديق المواد الغذائية على أهالي القرية لرفع العبء عن الأهالي والمواطنين الاولي بالرعاية.

وكانت قد شهدت محافظة الإسماعيلية قوافل مجلس القبائل والعائلات المصرية استهدفت العديد من القري في مركز ومدينة القصاصين ومركز القنطرة شرق ضمن القوافل المتنوعة للمجلس.