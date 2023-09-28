ندوات دينية في مراكز شباب كفر الشيخ بمناسبة المولد النبوي

أقامت مراكز الشباب بالسويس ندوات دينية احتفالا بالمولد النبوي الشريف، تضمنت الحديث عن السيرة النبوية الشريفة والدروس المستفادة منها، بالإضافة إلى فعاليات الإنشاد وقراءة القرآن.

احتفالات وندوات دينية

ونفذ مركز الشباب بالأربعين ندوة دينية بعنوان الاحتفال بالمولد النبوي، ضمن خطة النشاط المحلية للمركز عن شهر سبتمبر أدارها الشيخ عبد اللطيف عبدالمنعم من علماء الأزهر الشريف، كما أقيم احتفال في مركز شباب عرب المعمل، وتحدث الشيخ علي سمير محمد خلالها عن معلومات حول النبي وسيرته العطره ونشأته، و طريقه فى الدعوة والصعوبات التى واجهته، وكيف كان تصرفه في شؤون الحياة.

كما تناولت الندوة الدينية سيرة النبي العطرة المليئة بالمواقف والأحداث التي تعلمنا قيمًا إنسانية راقية تستقيم معها الحياة وتُعمَّر بها الأرض، وتتآلف بها النفوس إذا ما ترجمناها إلى واقع عملي في حياتنا، والقراءة العصرية للسيرة النبوية وتطبيقها أصبح ضرورة ملحَّة في ظلِّ ما نعيشه من أحداث وفتن تتطلب منّا التمسك بأخلاق النبى السمحة.

كما نظم مركز شباب أبناء السويس، التابع لإدارة شباب السويس ندوة دارت حول ميلاد أشرف الخلق، ومبادئ الرحمة والتسامح التي أرسل بها نبى الله رحمة للعالمين، والغزوات التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما اقيمت احتفالات بالإنشاد وقراءة القرآن الكريم بمراكز شاب احمد عبده وشندورة وفيصل والمثلث.

مديرية الشباب والرياضة تحتفل بالمناسبات الدينية

ومن جانبه قال عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس، ان احتفال مراكز الشباب في محافظة السويس بذكرى المولد النبوي الشريف والتي تضمنت ندوات دينية واحتفالات انشاد وقراءة القرآن تاتي ضمن خطة شهر سبتمبر، إذ تهتم المديرية بالاحتفالات الدينية والشعبية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات اللواءعبدالمجيد صقر محافظ السويس.