محافظ شمال سيناء يشهد احتفال الأوقاف بالمولد النبوي الشريف

شهد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، احتفال مديرية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، عقب صلاة المغرب، في مسجد الإسراء بمدينة العريش، بحضور الشيخ محمود مرزوق مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، اللواء أسامه عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، وعبد الباقي جودة، مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية وجموع من المواطنين.

احتفال الأوقاف بالمولد النبوي

وقدم المحافظ التهنئة إلى جموع المواطنين بهذه المناسبة العطرة، مؤكدًا أن سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، نشر المحبة والسلام، وأضاء العالم بنوره، وعلم البشرية معنى الرحمة والعفو والجود والكرم.

وأكد المحافظ ضرورة الاقتداء بنبينا محمد واتباع تعاليمه، التي تدعو الي السلم والأمن والمحبة والإخاء وإنكار الذات وحب الوطن والحفاظ عليه، والعيش بمحبة وسلام ونبذ العنف والحفاظ على كرامة الانسان.

اتباع سنة النبي في حياتنا اليومية

وأكد الشيخ محمود مرزوق مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أنه يجب اتباع سنة النبي صلي الله عليه وسلم، في حياتنا اليومية، فالنبي صلي الله عليه وسلم صاحب المقام العالي والمنزلة الرفيعة، فيجب علينا اتباعه وتوقيره وتقديره.

وأضاف الشيخ مصباح العريف، مدير منطقة الوعظ بشمال سيناء، أن الامة الإسلامية تحتفي بميلاد المصطفي صلي الله عليه وسلم، الذي هو مصدر الرحمة للإنسانية جمعاء، ومحبته فرض من فروض الله.

وأكد الشيخ عبد الباقي جودة، مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف أن الإحتفال تضمن آيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ محمود غنام، وكلمة لمديرية أوقاف شمال سيناء، وكلمة لإدارة الوعظ بالأزهر الشرىف، وابتهالات دينية للشيخ سمير الحديدي.