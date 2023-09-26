محافظ شمال سيناء يستقبل قافلة غذائية مقدمة من «الزراعة» لأبناء سيناء

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قافلة المواد الغذائية المقدمة من وزارة الزراعة لأبناء شمال سيناء، كهدية من الرئيس السيسي، في حضور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، بركات محمد علي، مدير عام التلقيح الصناعي بوزارة الزراعة.

شكر القيادة السياسية

ووجه المحافظ الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الدعم المتواصل لأبناء محافظة شمال سيناء والتوجيه بتخفيف العبء عنهم، كما وجه الشكر إلى وزارة الزراعة وجميع الوزارات التي تقوم بدعم شمال سينا.

وأكد المحافظ أن قافلة وزارة الزراعة تضم 41 سيارة محملة بـ 75 طنا من السلع الضرورية من بينها اللحوم والدواجن والبيض والألبان والأرز والسكر والخضراوات والطماطم والبطاطس والبصل، وجميع أنواع البقوليات، حيث سيتم بيعها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50%.

توزيع مواد غذائية

وأضاف المحافظ، أنه على هامش القافلة سيتم توزيع المواد الغذائية وحلوى المولد على المواطنين المستحقين مجانًا، دعمًا للأسرة السيناوية بناء على توجيهات الرئيس، مشيرًا إلى قيام وزارة الزراعة بتنفيذ قافلة بيطرية لعلاج المواشي تضم 10 سيارات من الأدوية والمستلزمات الطبية البيطرية والأمصال واللقاحات وفحص الحيوانات والماشية مجانا، بالإضافة إلى صندوق التأمين على الماشية، لدعم وحماية الثروة الحيوانية لأبناء شمال سيناء.

وكان الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أطلق صباح أكبر قافلة للسلع الغذائية والخدمات البيطرية إلى محافظة شمال سيناء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.