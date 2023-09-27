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طبيب أسنان: عملية الزراعة يمكن إجراؤها في جلسة واحدة

كتب:

مريم جاد
08:34 م | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان بقصر العيني

أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان بقصر العيني

قال الدكتور أحمد عصام، أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان بقصر العيني، وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، إن هناك تطورا كبيرا بمجال زراعة الأسنان، فأصبح أسهل بكثير، ويأخذ وقتا أقل من الماضي فأصبحت الآن يمكن أن تتم في جلسة واحدة.

زراعة الأسنان تتم بجلسة واحدة

أضاف عصام، خلال استضافته عبر برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر شاشة قنوات «dmc»، إذا كانت الحالة الصحية للمريض جيدة وعظم الفك بحالة جيدة أصبح متاحا زراعة الأسنان بسهولة وبوقت قليل والاعتماد الأكبر على المعدات التي يستخدمها الطبيب، فكلما كانت متطورة يتم تقديم خدمة ممتازة للمريض.

مصر مؤهلة للسياحة العلاجية

وتابع: أن مصر مؤهلة للسياحة العلاجية التي تستطيع أن تؤدى كافة متطلبات المريض وبكفاءة عالية لافتًا إلى «مكان ما يوجد الطبيب يوجد الخدمات وكفاءتها ومجال الأسنان أصبح أسهل ومتطورا بصورة كبيرة».

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