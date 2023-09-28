في ذكرى رحيله.. ماذا قال أحمد رمزي عن التصوير أمام فنانة «مش على طبيعتها»؟

على مدار مشواره الفني الذي بدأ مع منتصف خمسينيات القرن الماضي، وظهوره الأول في فيلم «أيامنا الحلوة»، حظى الفنان أحمد رمزي، الذي تمر ذكرى وفاته اليوم، بالوقوف أمام العديد من النجمات اللاتي تمتعن بشهرة واسعة ومشاركتهن كثير من الأفلام المميزة.

11 عاما على ذكرى وفاة أحمد رمزي

الظهور الأول للفنان أحمد رمزي على شاشة السينما كان أمام فاتن حمامة في «أيامنا الحلوة» عام 1955، ليقدم معها بعد ذلك نحو 8 أفلام أبرزها «حب ودموع، صراع في الميناء، القلب له أحكام، حكاية العمر كله، لا تطفئ الشمس، لن أعترف».

أكثر من 10 أفلام مع سعاد حسني

وقدم أحمد رمزي مع السندريلا سعاد حسني ما يزيد عن 10 أفلام منها «السبع بنات، ليلة الزفاف، العريس يصل غدًا، عائلة زيزي، شباب مجنون جدًا، شقة الطلبة، شقاوة بنات».

ومن النجمات اللاتي تعامل معهن نادية لطفي، ماجدة، شادية، نعيمة عاكف، زبيدة ثروت، هند رستم، نجاة، نيللي، شمس البارودي، سميرة أحمد، أمال فريد، إيمان، كاريمان، ميرفت أمين، يسرا.

أحمد رمزي رصيده الفني يتجاوز 100 عمل

«إذا كان أداء البطلة أمامي ليس قويًا سيؤثر ذلك بشكل سلبي على أدائي بالضرورة»، كلمات أكد من خلالها أحمد رمزي خلال لقاء تليفزيوني مع صفاء أبو السعود، أنه لا يجيد التمثيل مع فنانة ليست على طبيعتها لأنها ممكن «توقعني».

وأشار إلى أنه طيلة مشواره الفني لم يقم بالاعتراض على أي ممثلة ورفض مشاركة بطلات بعينهم، وتأكيده أنه لم يفعل ذلك في العلن أو يصرح به، بالرغم من أنه بداخله قد يكون رافضًا لفنانة بعينها بسبب ضعف أداءها، متابعًا: الفنان يجب أن يكون كل تركيزه على الشخصية التي يجسدها وليس التفكير في الإضاءة وحركة الكاميرا لأنها مش شغلته.