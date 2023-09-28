في ذكرى وفاة أحمد رمزي.. 3 أعمال ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما

يعد الفنان أحمد رمزي والذي تمر ذكرى وفاته الـ 11 اليوم، حيث إنه رحل في 28 سبتمبر عام 2012 عن عمر ناهز الـ 82 عامًا، واحدًا من أبرز نجوم زمن الفن الجميل وشارك عددا كبيرا من نجوم ونجمات هذا الزمن، العديد من الأعمال الفنية، وانتهت رحلته بعد مشوار فني بدأه مع منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، واستمر حتى بدايات الألفية الجديدة ليبتعد تمامًا بعدها عن الساحة الفنية حتى غادر الدنيا.

آخر أعمال أحمد رمزي

كان آخر الأعمال التي شارك بها أحمد رمزي في عام 2000 حيث قدم فيلم الوردة الحمراء مع يسرا ومصطفى فهمي، وفي نفس العام شارك في مسلسل وجه القمر أمام فاتن حمامة وجميل راتب، ليبتعد عدة سنوات ثم يعود عام 2007 مع عمر الشريف في مسلسل حنان وحنين.

ذكرى وفاة أحمد رمزي

من أبرز الأفلام السينمائية التي شارك بها «أيامنا الحلوة، بنات اليوم، تمر حنة، السبع بنات، شباب مجنون جدًا، ليلة الزفاف، حكاية العمر كله، عائلة زيزي، غريبة، ابن حميدو، إسماعيل ياسين في الأسطول، القلب له أحكام، صراع في الميناء، العريس يصل غدًا، الحب سنة 70».

ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما

وتم اختيار ثلاثة أفلام شارك فيهم أحمد رمزي، ضمن أفضل 100 فيلم حسب استفتاء النقاد عام 1996 وذلك بمناسبة مرور 100 عام على أول عرض سينمائي في الإسكندرية «1896 - 1996»، وتستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

أيامنا الحلوة

عام 1955 كان الظهور الأول للوجه الجديد أحمد رمزي، من خلال فيلم أيامنا الحلوة أمام عبدالحليم حافظ، فاتن حمامة، عمر الشريف، زينات صدقي، سيناريو وحوار علي الزرقاني، إخراج حلمي حليم.

أين عمري

عام 1956 شارك في فيلم أين عمري؟، بطولة ماجدة، زكي رستم، يحيى شاهين، للأديب إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار علي الزرقاني، إخراج أحمد ضياء الدين.

ثرثرة فوق النيل

عام 1971 شارك أحمد رمزي، في فيلم ثرثرة فوق النيل، للأديب نجيب محفوظ، سيناريو وحوار ممدوح الليثي، إخراج حسين كمال، بطولة عماد حمدي، ماجدة الخطيب، عادل أدهم، سهير رمزي، ميرفت أمين.